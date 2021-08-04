صحيفة تكشف عن أول طالبة إماراتية تستعد للدراسة في جامعة إسرائيلية

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" على موقعها الإلكتروني، الثلاثاء، إن سمية المهيري، ابنة الـ30 عاما، ستصبح أول طالبة إماراتية في جامعة إسرائيلية، حيث من المقرر أن تستعد جامعة حيفا العبرية إلى استقبالها في شهر أكتوبر/تشرين أول المقبل.

وعلقت وزارة الخارجية الإسرائيلية على الخبر بقولها: "عهد جديد في الشرق الأوسط ولأول مرة طالبة إماراتية على مقاعد الدراسة في إسرائيل بجانب الإسرائيلية".

وأعادت الخارجية نشر الخبر من الحساب الرسمي على تويتر للقائم بأعمال السفارة الإسرائيلية بالإمارات إيتان نائيه.

وأكدت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، أن المهيري تستعد لدراسة التمريض في كلية الرفاهية والصحة التابعة لجامعة حيفا العبرية، لمدة 4 سنوات.

وأوضحت الصحيفة أن "سمية المهيري، ناشطة اجتماعية معروفة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وأن قرار انضمامها لجامعة حيفا الإسرائيلية، جاء خلال زيارة قام بها رئيس الجامعة رون روبين، في شهر مايو/آيار الماضي إلى الإمارات".

ونقلت الصحيفة على لسان رون روبين، ترحيب جامعته ومن قبلها بلاده بسمية المهيري، موضحا أنها علامة طيبة حيال إرساء السلام الدافئ بين البلدين.

كما توقع روبين وجود الكثير من الطلاب الإماراتيين إلى بلاده، بدعوى الحصول على ثقافة عالية ونوعية مختلفة، إضافة إلى التعرف على تجربة دراسية فريدة من نوعها.

يذكر أن الإمارات قد وقعت على اتفاق سلام مع إسرائيل، في سبتمبر/أيلول 2020، في البيت الأبيض برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.