إصابات كورونا تسجل 11644 فى العراق و8760 بالمغرب و1240 بلبنان خلال 24 ساعة

القاهرة - سامية سيد - سجل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 11644 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1660371 إصابة، وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 63 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي الوفيات إلى 18865 وفاة, فيما تم تسجيل 7359 حالة شفاء جديدة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1488186 حالة.

كما سجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 8760 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل إجمالي الإصابات إلى 642683.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم أنها سجلت 64 حالة وفاة بالفيروس ليصل إجمالي الوفيات منذ بدء الوباء إلى 9949، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 574918.

وسجّلت لبنان 1240 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية لترتفع الإصابات إلى 564364 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي حالات الشفاء ارتفعت إلى 537653 حالة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 7917 حالة بعد تسجيل 5 حالات وفاة.