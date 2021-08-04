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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تسريبات آيفون 13.. أهم 6 معلومات عن درة الهواتف

الأربعاء 4 أغسطس 2021

الخليج 365

اهتمام كبير يحظى به هاتف آيفون 13، في ظل تسريبات عديدة عن جهاز أبل المرتقب، والتي تتفاوت في أهميتها ومصداقيتها.



بدورها، دخلت مجلة "فوربس" الأمريكية على خط التسريبات، بعد أن كشفت عن أن آيفون 13 سوف يأتي بسماعات AirPods 3، يعتمد تصميمها على "إير بود برو"، مع ميزة الشحن اللاسلكي، وبسعر أعلى.

ولم يكن هذا هو تسريب آيفون 13 الوحيد، بل سبقه العديد من التسريبات والشائعات المتعلقة بالجهاز، والتي رصدها موقع "aitnews" التقني.

الشكل

تشير التسريبات المتعلقة بهواتف آيفون المنتظرة، إلى أنها ستكون متطابقة تقريبًا مع تشكيلة هواتف آيفون 12، ولكن يتوقع أن يكون آيفون 13 أكثر سمكًا قليلاً، حيث من المتوقع أن يأتي بنسب الارتفاع والعرض نفسها لكن سيزيد الحجم بنسبة 0.26 مم.

وذكر تقرير آخر أن جميع طرز هواتف (آيفون 13) الأربعة ستتميز بعوامل الشكل العامة نفسها مثل الطرز السابقة، وهذا يعني أنه يمكننا توقع أربعة هواتف بثلاثة أحجام مختلفة للشاشة، وهي:

طراز يأتي بشاشة من نوع OLED بقياس 5.4 بوصة، وطرازان يأتيان بشاشة من نوع OLED بقياس 6.1 بوصة، وطراز يأتي بشاشة من نوع OLED بقياس 6.7 بوصة.

وأفاد المحلل الموثوق (Ming-Chi Kuo) أن الهواتف القادمة من المرجح أن تعتمد تقنية (LTPO) لخفض استهلاك الشاشة للطاقة، وسيعطي هذا لشركة أبل القدرة على توفير ميزة دعم الشاشة بمعدل تحديث عالٍ قد يبلغ 120 هرتز.

الكاميرا

فيما يتعلق بكامنيرا هاتف آيفون 13 المنتظر، يتوقع أن يشهد تصميم الكاميرات الخلفية بعض التغييرات المثيرة للاهتمام، وأن تحافظ أبل على نتوء الكاميرا في الهاتف لكنها قد تضيف طبقة من الزجاج تغطي جميع العدسات الثلاث لجعلها تبدو وكأنها كاميرا واحدة، بدلا من ثلاث عدسات منفصلة.

ومن المتوقع أيضا، أن تقوم أبل بتقديم بعض التحسينات الجديدة في الكاميرا لتشمل جميع الطرز، حيث أشار تقرير إلى أن وحدة الكاميرا في طرازي (iPhone 13 Pro) و(iPhone 13 Pro Max) ستكون بالحجم نفسه، بالإضافة إلى تضمين ماسح ضوئي (LiDAR) إلى المزيد من طرز هواتف (آيفون 13) الأخرى وليس فقط طراز (iPhone 13 Pro).

المعالج

تشير التوقعات إلى أن هواتف آيفون 13 سوف تأتي بأحدث معالج من الشركة، والذي يُشار إليه على الأرجح باسم معالج (A15 Bionic).

وليس من الواضح حتى الآن ما إمكانيات الطراز الجديد من هذا المعالج، لكن تسريبات أكدت على أن المعالج سيُصنع بتقنية 5 نانومتر مثل الطراز السابق، لكن التغيير سيكون في أن أبل ستعمل على تحسين الأداء، حيث سيجمع بين الأداء العالي واستهلاك طاقة محسّنة لتحسين عمر البطارية.

شبكة الجيل الخامس

تشير معظم التسريبات المتعلقة بهاتف أبل الجديد، إلى توفير شبكات (mmWave 5G) في هواتف آيفون 13 التي ستطلقها هذا العام في الأسواق الأخرى خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

معرف الوجه

أكدت التسريبات على أن هواتف آيفون 13 التي ستطلق هذا العام، سوف تأتي بدون منفذ Lightning لأول مرة في تاريخها، كما أن هناك تقرير أشار إلى أن آبل ستضمن ميزتي قارئ البصمات (Touch ID) و معرف الوجه (Face ID) معًا إلى هواتف هذا العام، وبالتحديد قد يتم تضمينها تحت الشاشة.

السعر

يتوقع أن تطلق شركة أبل الامريكية هواتف آيفون 13 في سبتمبر/أيلول المقبل، لكن حتى الآن لا توجد أي معلومات موثوقة حول سعر الهاتف وكلها مجرد تكهنات غير موثوقة.