شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يكبد الحوثيين خسائر فادحة فى جبهة المشيريف بمأرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كبد الجيش اليمنى، الحوثيين، خسائر فادحة في جبهة المشيريف، جنوب محافظة مأرب، وذكر الموقع الرسمي للقوات المسلحة اليمنية "سبتمبر نت" أن الجيش اليمني شن هجوماً على مواقع كانت تتمركز فيها الحوثيين فى جبهة المشيريف، جنوب محافظة مأرب، ما أدى إلى مقتل أكثر من 14 عنصراً من مليشيا الحوثي وإصابة العشرات، واستعادة عدد من الأسلحة والذخائر التي كانت بحوزة المليشيا.

كما شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية غارات مكثفة استهدفت التعزيزات الحوثية القادمة من محافظة البيضاء وألحقت بها خسائر بشرية ومادية.

يذكرأن، لقيت 7 فتيات حتفهن غرقا فى محافظة أبين جنوب اليمن، بسبب سيول وأمطار غزيرة ناتجة عن تأثير منخفض جوى ضرب عددا من محافظات اليمن.

وأفاد مصدر فى السلطة المحلية بمحافظة أبين، بأن 7 فتيات من عائلة واحدة توفين غرقا إثر اجتياح سيول جارفة بمنطقة حصامة فى وادى الكفاه فى مديرية المحفد شمال شرقى أبين، مضيفا أن الفتيات السبع تتراوح أعمارهن بين 6 و8 سنوات.

وأشار إلى تسبب السيول فى قطع الطريق الرابط بين محافظتى أبين وشبوة بعد أن غمرت السيول أجزاء من الطريق غرب مديرية المحفد.

وأواخر الأسبوع الماضي، أدت السيول إلى وفاة 9 أشخاص بينهم 4 نساء وطفل فى محافظتى شبوة والمهرة جنوب وشرق اليمن.

والاثنين الماضي، قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية فى الأمم المتحدة إن الأمطار الغزيرة تسببت فى فيضانات "خطيرة" فى أجزاء من محافظات الحديدة والجوف وصنعاء، بما فى ذلك المناطق التى تستضيف نازحين فروا من الصراع فى مواقع أخرى، مؤكدا أن الوكالات الإنسانية تعمل مع السلطات المحلية لتحديد الاحتياجات وتقديم المساعدة الأولية.