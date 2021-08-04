شكرا لقرائتكم خبر عن «شرطة مكة» تطيح بمواطن عثر بحوزته على 28 كيلوجرامًا من «الحشيش» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم ترويج المخدرات والممنوعات وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكّن الجهات الأمنية بالمنطقة من القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر، عثر بحوزته على (28) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر ، وجرى إيقافه واتُخِذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

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