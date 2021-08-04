شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد التونسى للشغل: نريد حكومة مصغرة برئيس ذو خبرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى الاتحاد التونسى للشغل رغبته فى وجود حكومة مصغرة برئيس ذو خبرة، وذكر الاتحاد، فى بيان أصدره مساء اليوم الثلاثاء، إنه يريد من تلك الحكومة المصغرة أن ترسل إشارات إيجابية للتونسيين وللمانحين الدوليين.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التونسى قيس سعيد، كان قد اتخذ قرارات هامة، منها قرارا بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشى من منصبه.

كما قرر سعيد، خلال اجتماع طارئ للقيادات العسكرية و الأمنية، "تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب"، لافتا إلى أن هذا القرار كان يجب اتخاذه قبل أشهر.

وأضاف الرئيس التونسى أنه قرر أيضا تولى السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه، وتأتى قرارات الرئيس التونسى على خلفية الاحتجاجات العنيفة التى شهدتها مدن عديدة.