شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يزف بشرى سارة: التخلي عن الإجراءات الاحترازية في هذه الحالة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور “عواد الذايدي” الحالة الوحيدة التي يمكن فيها التخلي عن الإجراءات الاحترازية لتفادي الإصابة بفيروس كورونا.

وقال في مداخلة مع قناة “الإخبارية ” إن لانتهاء من الإجراءات الاحترازية سيكون عند تلقي 70% من المجتمع جرعتي لقاح كورونا.

وأشار إلى أن الوصول إلى النسبة المشار إليها (تغطية 70% بجرعتي اللقاح) بما يعني أنه تبقى فقط 30% من المجتمع غير ملقحين وسبق أن أصيب بعضهم بالفيروس فإن فرص انتقاله ستكون ضعيفة جداً.