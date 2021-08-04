استشاري يزف بشرى سارة: التخلي عن الإجراءات الاحترازية في هذه الحالة

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور “عواد الذايدي” الحالة الوحيدة التي يمكن فيها التخلي عن الإجراءات الاحترازية لتفادي الإصابة بفيروس كورونا.
وقال في مداخلة مع قناة “الإخبارية ” إن لانتهاء من الإجراءات الاحترازية سيكون عند تلقي 70% من المجتمع جرعتي لقاح كورونا.
وأشار إلى أن الوصول إلى النسبة المشار إليها (تغطية 70% بجرعتي اللقاح) بما يعني أنه تبقى فقط 30% من المجتمع غير ملقحين وسبق أن أصيب بعضهم بالفيروس فإن فرص انتقاله ستكون ضعيفة جداً.
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