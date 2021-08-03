شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 3 مواطنين و2 من مخالفي أمن الحدود لارتكابهم 38 جريمة سرقة في مكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكّن الجهات الأمنية بالمنطقة من القبض على (3) مواطنين و (2) من مخالفي نظام أمن الحدود، تراوح أعمارهم ما بين العقدين الثاني والخامس، ارتكبوا (38) جريمة بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثّلت في سرقة الأسلاك النحاسية والكيابل والعدادات الكهربائية وبيعها، مستخدمين في ذلك مركبات مسروقة لتضليل الجهات الأمنية في متابعتهم، وقُدّرت قيمة المسروقات بمبلغ (500,000) ريال، وجرى إيقافهم واتُّخِذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على 3 مواطنين و2 من مخالفي أمن الحدود لارتكابهم 38 جريمة سرقة في مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.