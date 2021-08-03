هل تناول خل التفاح قبل الوجبات وبعدها مفيد للجهاز الهضمي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية حقيقة مقطع منشور يدّعى أن تناول خل التفاح قبل الوجبات وبعدها مفيد للجهاز الهضمي.



وقالت الهيئة في حسابها على تويتر إن خل التفاح يعزز إفراز العصارة الهضمية بسبب درجة حموضته، مؤكدة أنه لا توجد أدلة علمية كافية تدعم بأن تناول حمض الخليك، المتواجد في خل التفاح، معزز لإفراز العصارة الهضمية للأفراد الأصحاء، والمصابين باضطرابات القولون، والمصابين بنقص حمض المعدة، وفقاً للدراسات العلمية والبيانات المتاحة.

وإلى جانب ذلك، لا يُنصح المرضى المصابين بالقرح الهضمية بتناول خل التفاح، نظراً لدرجة حموضته التي قد تضر بجدران المعدة والأمعاء.

ولذلك، لا يوجد أي صحة للادعاءات بأن خل التفاح مفيد للجهاز الهضمي قبل الوجبات وبعدها.