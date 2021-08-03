السعودية تدين محاولات الحوثيين استهداف المدنيين في المملكة

دبي - محمود عبدالرازق - وجاء الإعلان عن الإدانة السعودية خلال جلسة لمجلس الوزراء السعودي، والذي عقد برئاسة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء.

وأكد بيان المملكة السعودية أن جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) تعمد على استهداف الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، فيما ثمن البيان ذاته، كفاءة الدفاعات الجوية السعودية في إحباط تلك المحاولات العدائية.

ويشهد اليمن منذ نحو سبع سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.