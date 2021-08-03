شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط أسلحة خلال عمليات أمنية فى محافظة البصرة بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ عمليات دهم وتفتيش واسعة في عدة مناطق في محافظة البصرة الواقعة جنوبي البلاد.

وأفادت الخلية الأمنية ـ في بيان ـ بأن قوة مشتركة نفذت عمليات دهم وتفتيش في عدد من المناطق في محافظة البصرة والتي تعد الملاذ للعناصر الإرهابية والخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط 10 قطع سلاح كلاشنكوف بالإضافة إلى أعتدة خفيفة وأخرى متوسطة واعتقال مطلوبين للقضاء العراقي في جنوب البلاد.

وأشار البيان إلى أن "العمليات الأمنية تمركزت في مناطق قضاء القرنة والدير بالإضافة إلى مناطق كرمة علي ضمن مناطق شمال محافظة البصرة، وكذلك شملت مناطق قضاء الزبير وأطراف سفوان والسيبة وأبو الخصيب وأم الرصاص وتعتبر ضمن المناطق الجنوبية الغربية لمحافظة البصرة العراقية".

ويأتي هذا في الوقت التي تشدد فيه القوات العراقية من إجراءاتها وعملياتها الأمنية خلال هذه الفترة في مختلف أنحاء البلاد لملاحقة وطرد فلول تنظيم داعش الإرهابي وقمع العمليات الإرهابية، وذلك قبل انطلاق العملية الانتخابات البرلمانية التي من المقرر إجراؤها في العاشر من شهر أكتوبر المقبل.