شكرا لقرائتكم خبر عن بالخطوات.. كيفية تسجيل الزائرين للمملكة بتطبيق «توكلنا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح تطبيق “توكلنا” التابع لوزارة الصحة، خطوات تسجيل الزائرين للمملكة عبر التطبيق. وأبان في “إنفوجراف” نشره على حسابه بموقع “تويتر”، أن تسجيل الزائرين يتم من خلال الخطوات التالية: · الضغط على تسجيل جديد. · واختيار زائر أو خليجي. · ثم إدخال رقم الجواز أو الهوية الخليجية. · والجنسية وتاريخ الميلاد ورقم الجوال. · ثم الضغط على خانة الإقرار بالشروط. وأضاف التطبيق أنه بعد ذلك يصل رمز التحقق على الجوال، ثم يقوم المستفيد بإدخاله على التطبيق وإنشاء كلمة المرور، والتي تحتوي على 8 خانات وحرف كبير وصغير وأرقام ورموز، ثم القيام بتحديد مكان الإقامة على الخريطة والإجابة عن الأسئلة الصحية.

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