وزير الخارجية السعودي: التحدي الأكبر التوصل لاتفاق يضمن منع حصول إيران على سلاح نووي

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت قناة "العربية"، مساء اليوم الثلاثاء، على لسان وزير الخارجية السعودي، أن بلاده تعمل مع الإدارة الأمريكية على ضمان حرية الملاحة البحرية العالمية، وتبحث معها قضايا تهم البلدين من بينها إيران وعرقلتها للملاحة.

وأكد الأمير فيصل بن فرحان أن إيران تهدد عمليات الملاحة الدولية في الخليج، مشيرا إلى أن إيران "فاعل سلبي في المنطقة"، خاصة مع تزويدها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) بالأسلحة لتهديد الملاحة الدولية، موضحا أن هؤلاء الحوثيين يواصلون استهداف المدنيين في كل من السعودية واليمن، رغم عرض السلام.

وذكر وزير الخارجية السعودي أن الحوثيين يفضلون الحل العسكري في اليمن، مطالبا بوجوب قبول الحوثيين الحوار، حتى يكونوا جزءا من مستقبل اليمن.