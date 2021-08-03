لقاء أردني سعودي: معا في كل الظروف

دبي - محمود عبدالرازق - وخلال استقباله وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود في قصر الحسينية، اليوم الثلاثاء، ثمّن الملك عبد الله موقف المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الداعم للمملكة في مواجهة مختلف التحديات، وبما فيها "قضية الفتنة" التي وأدها الأردن في مهدها، مشيراً إلى أن مواقف الرياض ورسائل دعمها الصريحة تعكس سياستها وسياسة قيادتها الداعمة لـ عمّان دوما، ووقوفها معه في كل الظروف.

ووفقا لموقع "عمون"، أشار الملك عبد الله إلى متانة العلاقات بين الأردن والسعودية قائلا: إنها راسخة وصلبة لا تزعزعها الشكوك والأقاويل.

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من جهته، شدد وزير الخارجية السعودي، خلال اللقاء حرص الرياض على تعزيز التعاون مع عمّان، وتثمينها للعلاقات الأخوية التاريخية بين المملكتين والقيادتين الشقيقتين.

كما نقل الأمير فيصل رسالة من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز إلى الملك الأردني تناولت سبل تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية بين المملكتين الشقيقتين وتعزيز التعاون والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية.

وفي الاجتماع تم بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات كافة، والتأكيد على إدامة التنسيق والتشاور بين البلدين، وذلك في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يحقق مصالحهما ويخدم القضايا العربية.