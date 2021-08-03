شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون جوتيريش يفتتحان مؤتمر باريس لدعم لبنان بمشاركة مصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون فى تمام الواحدة ظهر غد، بتوقيت لبنان مؤتمر باريس لدعم لبنان، بالتزامن مع الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت، يلقى ماكرون كلمة الافتتاح وأيضا سيلقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش كلمة افتتاحية أيضا، يعقبها كلمة للرئيس اللبنانى العماد ميشال عون .وفق قصر الرئاسة بلبنان.

ويلقى الرئيس الأمريكى جو بايدن أيضا كلمة خلال المؤتمر ويعقبها كلمات للدول المشاركة وفى مقدمتها مصر.

ويشارك بجانب مصر والولايات المتحدة الأمريكية، بحسب ما أورد قصر الرئاسة بلبنان، ملك الأردن عبدالله الثاني، رئيس وزراء اليونان، ويشارك أيضا رئيس الوزراء العراقى، رئيس وزراء كندا، رئيس الاتحاد الاوروبى شارل ميشال، رئيس وزراء الكويت، كما يشارك وزراء خارجية: المانيا، النمسا، هولندا، قبرص، بريطانيا، ايطاليا، بلجيكا، فنلندا، كرواتيا، أسبانيا، قطر، سويسرا .

وتشارك أيضا المملكة العربية السعودية، الإمارات، الصين، الحامعة العربية، وهناك دول أخرى ستعلن عن مشاركتها لاحقا .

وسيتم نقل كلمة الرئيس ماكرون مباشرة، كما ستنقل كلمة الرئيس عون مباشرة أيضا من خلال تليفزيون لبنان .

وسيصدر بيان فى نهاية المؤتمر باسم فرنسا والأمم المتحدة.