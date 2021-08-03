«التجارة» تشهِّر بمقيم فرنسي تستر على لبناني ومكَّنه من مزاولة نشاط المقاولات

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
شهّرت وزارة التجارة بمقيمين أحدهما فرنسي والآخر لبناني، بعد إدانتهما بمخالفة نظام مكافحة التستر، حيث ثبت تمكين مالك المنشأة، وهو فرنسي الجنسية، للمتستر عليه (لبناني الجنسية) من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته، وهو نشاط المقاولات بمدينة الرياض.
وأوضحت الوزارة في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”، أن الحكم القضائي الصادر ضدهما من المحكمة الجزائية بالرياض تضمن غرامة مالية، وإغلاق المنشأة، وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص، وشطب السجل التجاري.
كما شمل الحكم القضائي الصادر المنع من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، بالإضافة إلى إبعاد المتستر والمتستر عليه عن المملكة، وعدم السماح لهما بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.
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