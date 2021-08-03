إعلام: روحاني يعترف بسرقة إسرائيل للأرشيف النووي الإيراني... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت قناة "العربية"، مساء أمس الاثنين، أن روحاني اعترف في خطابه الحكومي الأخير، أمس، بأن الإسرائيليين أخرجوا أسرار الأرشيف النووي من البلاد ونقلوها إلى الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترمب.

وأفاد الرئيس الإيراني المنتهية ولايته، حسن روحاني، أنه بعد تلقي ترامب هذا الأرشيف، قرر الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، في العام نفسه، 2018.

ويشار إلى أن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، قد أعلن سرقة الأرشيف النووي الإيراني، في مايو/آيار 2018، موضحا أن جهاز الاستخبارات الإسرائيلية الخارجية "الموساد" نجح في سرقة أكثر من نصف طن من الأرشيف النووي الإيراني، تحتوي على 55000 وثيقة على 183 قرصا مضغوطا، وذلك من مستودع نووي، بالقرب من العاصمة الإيرانية، طهران.