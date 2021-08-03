ظريف يلتقي البوسعيدي ويؤكد رفع مستوى العلاقات بين إيران وعمان

دبي - محمود عبدالرازق - وأكد ظريف على الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بين طهران ومسقط، في عهد الحكومة الإيرانية الجديدة، بزعامة إبراهيم رئيسي.

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ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الثلاثاء، عن الدائرة الإعلامية بوزارة الخارجية الإيرانية، اليوم، أن تصريحات ظريف جاءت خلال اللقاء مع البوسعيدي، حيث يشارك الأخير في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الإيراني المنتخب، إبراهيم رئيسي.

وثمن وزير الخارجية الإيراني جهود بلاده وسلطنة عمان، والتي ترمي إلى تعزيز العلاقات الثنائية، فضلا عن الارتقاء بتقوية الأواصر المميزة القائمة بين الطرفين، مشيرا إلى أن هذا النهج الثنائي سيتواصل خلال حكومة رئيسي، أيضا، انطلاقا من سياسة إيران الدبلوماسية التي تهدف إلى توسيع العلاقات مع دول الجوار، على وجه خاص.

ومن جهته، أشاد وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، بجهود محمد جواد ظريف، على مدى السنوات الماضية، والتي قام خلالها في بتعزيز وتقوية العلاقات مع بلاده، مؤكدا خلال اللقاء مع نظيره الإيراني، اليوم، على أن سياسة سلطان عمان، هيثم بن طارق، هي امتداد لنهج السلطان الراحل قابوس بن سعيد، مشددا على أن العلاقات الإيرانية العمانية ستشهد نموا بارزا في عهد الرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي.