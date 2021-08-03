السيسي للمصريين: حصتنا من مياه النيل لن تقل… حافظوا على ما تبقى من الأراضي الزراعية

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في تصريحات للصحفيين، خلال زيارة قام به الرئيس المصري للمدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز" في محافظة المنوفية، بحسب ما ذكرته صحيفة اليوم السابع المصرية.

وقال السيسي: " الدنيا كلها بتقول إزاي في حياة كريمة هتخش علي نص مصر؟".

ولفت الرئيس المصري إلى أن "القضية الموجودة في الريف المصري هي الاعتداء على الأراضى الزراعية".

وقال السيسي موجها حديثه للمصريين: " حافظوا على ما تبقي من الأراضى الزراعية".

وأكد الرئيس المصري على أن تطوير قرى الريف المصري سيكون شاملا، مؤكدا أن الاتصالات بالقرى ستكون مثل الشبكات الحديثة الموجودة بالمدينة.

كما تحدث السيسى عن تنظيم الأسرة، مؤكدا أنه لا يطالب الناس بعدم الإنجاب، وإنما يدعوهم لتنظيم هذا الأمر "لتوفير حياة كريمة لأبنائهم".

وقال السيسي: "إحنا جايين علشان نصلح... متقلقوش خلونا نشتغل".

كما تحدث السيسي عن حصة مصر من مياه النيل، مؤكدا أنها لن تقل، لكنه أوضح أن هناك مشكلة بسبب الزيادة السكنية حتى في ظل استمرار حصة مصر من مياه النيل دون تخفيض.

وقال الرئيس المصري: "إحنا بنعمل كل الإجراءات دي علشان نوفر مياهنا".