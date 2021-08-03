شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: إدارة بايدن تدعم إلغاء قانون تفويض الحرب فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت ويندى شيرمان، نائبة وزير الخارجية الأمريكى، إن إدارة الرئيس جو بايدن تدعم إلغاء قانون تفويض الحرب فى العراق، مشيرة إلى أن القرار سيكون له أثر ضئيل على العمليات العسكرية فى العراق، بحسب "الشرق بلومبرج".

وأضافت شيرمان أن "الوجود العسكرى لم يعد ضرورياً لحماية الشعب الأميركى من التهديدات الإرهابية، والرد على الهجمات على أفرادنا أو منشآتنا فى الخارج، لضمان سلامة وأمن شعبنا، أو للحفاظ على علاقاتنا القوية مع العراق والشركاء الإقليميين الآخرين".