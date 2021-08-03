شكرا لقرائتكم خبر عن العراق والأردن يؤكدان ضرورة تعزيز التعاون الثلاثى مع مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت الأردن والعراق إلى ضرورة البناء على مخرجات القمم المصرية العراقية الأردنية التي جمعت الرئيس عبدالفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، لتعزيز التعاون والتكامل بين الدول الثلاث وبما يحقق مصالحها المشتركة ،وأكدتا أن القمم الثلاثية وفرت زخماً مهماً لتعزيز التعاون المشترك.



وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، أن ذلك جاء خلال استقبال رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي الذي يزور المملكة على رأس وفد برلماني، لمناقشة المشروعات الاستراتيجية المشتركة المقرر تنفيذها بين الجانبين وأبرزها المدينة الاقتصادية على حدود البلدين ومد أنبوب النفط العراقي إلى العقبة والربط الكهربائي بين البلدين، مؤكدين أهمية هذه المشروعات في ربط مصالح البلدين وزيادة حجم المبادلات التجارية بينهما.



وأكد الخصاونة دعم الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني للعراق الشقيق، لافتا إلى عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط الأردن والعراق، والحرص على تعزيزها في جميع مجالات التعاون، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، مشددا على حرص الأردن على أمن واستقرار العراق الشقيق ودعم جهوده في مواجهة ودحر قوى الإرهاب والظلام.



من جهته ثمن رئيس مجلس النواب العراقي مواقف الملك عبدالله الثاني الداعمة للعراق ودوره المهم والأساسي عربياً وإقليمياً ودولياً، مشيرا إلى حرص مجلس النواب العراقي على دعم مسيرة العلاقات بين البلدين الشقيقين، لافتاً إلى أن السلطة التشريعية تدعم وتساند كل جهد عراقي وأردني لتعزيز مسيرة العلاقات الثنائية والتعاون المشترك.