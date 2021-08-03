أمين عام اتحاد الشغل التونسى السابق: الفاسدون اقتحموا البرلمان وقرارات الرئيس صحيحة

القاهرة - سامية سيد - قال الأمين العام للاتحاد العام التونسى للشغل السابق حسين العباسى، إن "الفاسدين اقتحموا البرلمان"، وفق إذاعة شمس التونسية، موضحًا أن الفاسدين مروا من مرحلة شراء الذمم لدخول السلطة التشريعية، لأنها أصل الحكم فى البلاد من أجل الفوز بالحصانة ومواصلة فسادهم.

وأضاف العباسى: "كم من فاسد صلب البرلمان والفساد نخر الأحزاب وتغلغل في القضاء وتجذر في مفاصل السلطة"، موضحًا أن الفاسدين أرادوا سابقا ضرب الاتحاد بتوجيه التهم الواهية له، وعند فشلهم توجهوا لضرب الدولة.

وأكد العباسى، أن قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد صحيحة، وكذلك هذه المنظومة غير مأسوف عليها لما خلفته من فساد.

وشدد العباسي أن الحوار فى الظرف الحالي غير ممكن لأن أطراف تنخرها الفساد لا يمكنها البقاء على طاولة الحوار.