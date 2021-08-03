فلسطين ترفض افتتاح معهد ثقافي لسلوفاكيا فى القدس

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الثلاثاء، رفض القيادة الفلسطينية لإعلان وزير الخارجية السلوفاكى ايفان كورتشيك، نية وزارته افتتاح معهد ثقافى لها فى مدينة القدس المحتلة.

وقالت وكيل الوزارة أمل جادو- في اتصال هاتفى أجرته مع المدير السياسي في وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية السلوفاكية السفير رومان بوجيك ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إن هذا الإعلان مخالف للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة، ولموقف الاتحاد الأوروبي الموحد حول مدينة القدس المحتلة.

وأشارت جادو إلى أن الإعلان لا يخدم جهود إحياء عملية السلام في المنطقة، ويشجع القوة القائمة بالاحتلال على المضي قدما في تنفيذ مشاريعها لضم وتهويد المدينة المحتلة، مطالبة الجانب السلوفاكي بالتراجع عن هذا القرار، امتثالا للقانون الدولي وللموقف الأوروبي الموحد حول مدينة القدس.