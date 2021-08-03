شكرا لقرائتكم خبر عن نجل حميدان التركي: لأول مرة يُسمح لنا بحضور الجلسة.. وننتظر الآن قرار اللجنة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن تركي حميدان التركي، نجل المواطن حميدان التركي المعتقل في السجون الأمريكية منذ 15 عاماً، انتهاء جلسة الإفراج المشروط عن والده قبل قليل.

وأضاف تركي، في سلسلة تغريدات عبر حسابه في “تويتر”: “لأول مرة سُمح لنا بحضور الجلسة وتقديم كلمة نيابة عن والدنا، وسترفع مجريات الجلسة للمدعي العام وننتظر الآن قرار اللجنة”.

وتابع تركي حميدان التركي “تحدثت شقيقتي نورة عن أثر والدنا الإيجابي على حياتنا الشخصية رغم الظروف التي يمر بها، كما تحدثت شقيقتي أروى عن المعاناة التي نمر بها بسبب فقد والدنا وعدم وجوده بيننا، كما عبرت لمى أن محكومية والدنا شملتنا فقد عايشناها وتألمنا بسببها، وتحدثت أنا عن شخصية والدي وتأثيرها الإيجابي على المجتمع”.

وقال نجل حميدان التركي “اختتم عمي د. أحمد التركي الحديث حيث تكلم عن المعاناة القانونية والثغرات والتعقيدات التي مرت بها قضية والدي”.

• ثلاث خيارات أمام لجنة الإفراج المشروط

وفي وقت سابق، أعلن تركي حميدان التركي، نجل المواطن حميدان التركي المعتقل في السجون الأمريكية منذ 15 عاماً، أن اليوم الثلاثاء هو موعد جلسة الافراج المشروط عن والده.

وأضاف تركي، عبر حسابه في “تويتر” أن الخيارات المتاحة أمام اللجنة هي:

١- قبول طلب الافراج المشروط.

٢-رفض طلب الافراج المشروط وإعادة النظر بعد مدة تحددها اللجنة.

٣- رفض طلب الافراج المشروط نهائيا وإكمال مدة اامحكومية القصوى (مدى الحياة)

• رسالة حميدان التركي الصوتية

ونشر “تركي”، اليوم، رسالة صوتية من والده، بعد زيارة ابنتيه “نورة” و”أروى” له في سجنه يوم الأحد الماضي.

وقال “حميدان التركي”، في التسجيل الصوتي: “الحمد لله الذي ردّ علي روحي وأذن لي برحمة منه أن أعانق ابنتي نورة وأروى، وأول الخير قطرة، وأسأل الله أن يُعيدني برحمة منه”.

وأعرب عن أمله في أن يجمع الله شمله بأهله وأحبائه، داعيا الجميع للدعاء له، بأن تتيسر الجلسة المقرر عقدها اليوم وأن يكتب الله له الفرج.

وتزامناً مع الجلسة، تصدر هاشتاق “حميدان التركي” قائمة التريند على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وسط تفاعل من المغردين بالدعاء له وأن يجمع الله شمله بأهله وأحبائه.