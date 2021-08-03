شكري لقيس سعيد: مصر تؤكد دعمها المطلق للإجراءات التاريخية التي اتخذها

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية التونسية، جرى اللقاء في قصر قرطاج، و"كان فرصة جدّد خلالها رئيس الجمهورية الشكر لمصر، قيادة وشعبا، على الوقفة التضامنية النبيلة مع تونس في مواجهة جائحة كوفيد-19 والتي ترجمت الشعور المشترك بقيم الأخوة والتعاضد والتآزر".

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وأشار البيان، الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إلى أن سعيد "أكّد على حرصه الثابت على مواصلة تدعيم علاقات التنسيق والتعاون القائمة بين البلدين".

وأكد البيان على أن قيس سعيد شدد على "أن أمن مصر واستقرارها من أمن واستقرار تونس".

ولفت البيان إلى أن شكري "نقل لرئيس الدولة عبارات احترام وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدعم المطلق للإجراءات التاريخية التي اتخذها رئيس الجمهورية لتحقيق إرادة الشعب وضمان استقرار تونس ورعاية مصالحها".

وتابع البيان: "أفاد وزير الخارجية المصري بأن بلاده تثق في حكمة رئيس الدولة وقدرته على قيادة هذا المسار الدستوري السليم بخطى ثابتة، وتتمنى لتونس ولشعبها التوفيق والنجاح وتحقيق مستقبل أفضل".