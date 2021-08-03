"حزب الله" يطالب بالتوصل للحقيقة الكاملة حول انفجار مرفأ بيروت

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت صحيفة "النهار"، مساء اليوم الثلاثاء، عن الحزب مطالبته الشعب اللبناني العمل ‏للوصول إلى الحقيقة الكاملة حول انفجار المرفأ، غير المنقوصة، بكل شفافية وصدق، وموضحا أنه لابد من الابتعاد عن الاستغلال ‏السياسي الرخيص وتصفية الحسابات والصراعات الداخلية الضيقة.

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وأكدت أن الحزب اللبناني أصدر بيانا جاء فيه أن تلك الصراعات الداخلية تخفي ‏الكثير من الأهداف الخبيثة، وعلى رأسها تضييع المسؤوليات وتغييب الحقيقة، وهو ما يعني منع ‏المحاسبة ومحاكمة المقصرين لهذه الجريمة البشعة.

وتقدم "حزب الله"، مجددا، بأحر التعازي ‏لعوائل القتلى وإلى الجرحى جميعهم، آملا أن ينالوا نعمة الشفاء الكامل، معبرا عن تضامنه مع كل المتضررين، ويستذكر بألم معاناة اللبنانيين في هذه الساعات العصيبة، التي عبرت سماء لبنان وتركت آثارها وأضرارها ‏الكبيرة على المستويات كافة.

وطالب "حزب الله" اللبناني في بيانه بمناسبة الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت، الجهات القضائية المعنية التعامل مع هذه المسألة الوطنية الضخمة، بما ‏تستحق من الجدية والمسؤولية، بعيدا عن الضغوط والمصالح، مناديا بكشف الحقائق بكل شفافية أمام الرأي العام اللبناني والمجتمع الدولي.

وشهد مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/ آب 2020، انفجارا ضخما، إثر تخزين مواد كيميائية خطيرة على مدى أكثر من 6 سنوات بصورة سيئة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وجرح الآلاف، وتدمير مباني العاصمة المحيطة بالمرفأ.

واتهمت وسائل إعلام عدة حزب الله بتخزين أسلحة في موقع الانفجار، وهذا ما نفاه أمين عام الحزب، حسن نصر الله، نفيا قاطعا، مؤكدا أن ليس للحزب أي مخزن سلاح أو مخزن صواريخ أو بندقية أو قنبلة أو رصاصة أو نترات.