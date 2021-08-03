هل الإكثار من الشوكولاتة يزيد احتمال الإصابة بأربعة أمراض خطيرة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 أغسطس 2021

أشارت مؤسسة القلب البريطانية إلى أن الشوكولاتة غنية بالسكر والدهون المشبعة، وهما مكونان يمكن أن يكونا ضارين للغاية إذا تم تناولهما بكميات كبيرة.



وذكرت المؤسسة أن تناول الكثير من السكر يمكن أن يساهم في زيادة الوزن والسمنة وتسوس الأسنان. ويمكن أن يؤدي تناول الكثير من السكر إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب وبعض أنواع السرطان ومرض السكري من النوع 2 بشكل كبير.

علاوة على ذلك، يمكن أن تؤدي الدهون المشبعة الزائدة في النظام الغذائي إلى زيادة البروتين الدهني "الضار" منخفض الكثافة في الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بسكتة دماغية.

وحذرت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية من أن معظم الناس في المملكة المتحدة يأكلون الكثير من الدهون المشبعة، ويجب ألا يأكل الرجال أكثر من 30 جرامًا من الدهون المشبعة يوميًا، ويجب ألا تأكل النساء أكثر من 20 جرامًا، وبالنسبة للأطفال، يجب أن تكون الكمية أقل من ذلك.

وقبل الانتهاء من قطعة الشوكولاتة (سواء كانت كبيرة أو صغيرة)، تحقق من ملصق التغذية لمعرفة مقدار الدهون التي تحتوي عليها. ويبلغ متوسط محتوى قطعة الشوكولاتة الواحدة 250 كيلوكالوري (والتي غالبًا ما يتم تناولها في غضون بضع دقائق)، وهذا يعادل 10 في المائة من المدخول اليومي الموصى به للرجل و12 في المائة للمرأة.

وارتبط استهلاك الشوكولاتة منذ فترة طويلة بارتفاع ضغط الدم، وتحتوي الشوكولاتة عادة على الكثير من السعرات الحرارية، وهذا هو السبب في أنها يمكن أن تؤدي بسهولة إلى زيادة الوزن، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.