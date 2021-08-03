شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تسجل 22010 إصابات و788 حالة وفاة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سجلت روسيا اليوم 22010 إصابات و788 حالة وفاة جديدة بفيروس " كورونا " المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.



و أكد مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي - أنه بتسجيل هذا العدد الجديد من الإصابات والوفيات يصبح إجمالي عدد حالات "كوفيد-19" في روسيا ستة ملايين و 334 ألفا و 195 إصابة فيما بلغت حصيلة ضحايا الفيروس 160 ألفا و 925 حالة وفاة مع تماثل 18963 مريضا للشفاء خلال اليوم الماضي ليصبح مجموع المتعافين خمسة ملايين و659 ألفا و 746 شخصا .