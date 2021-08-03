وزيرة الدفاع اللبنانية تلتقي عددا من الدبلوماسيين الأجانب بينهم القنصل الإثيوبي

دبي - محمود عبدالرازق - ذكرت ذلك زينة عكر، في تدينة على حسابها الرسمي على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن اللقاءات تناولت العلاقات الثنائية بين لبنان وتلك الدول.

ونشرت وزيرة الدفاع اللبنانية مقطع فيديو يرصد جانبا من لقاءاتها مع الدبلوماسيين الأجانب في لبنان، تزامنا مع حلول الذكرى الأولى لانفجار المرفأ.

وكتبت: "تم عقد لقاءات ديبلوماسية مع سفير الهند وسفيرة سيريلانكا وسفير كولومبيا وسفير الأرجنتين".

ولفتت عكر إلى أن اللقاءات شملت أيضا القنصل العام لجمهورية إثيوبيا، مشيرة إلى أنها تناولت سبل تطوير العلاقات الثنائية.

وذكرت وزيرة الدفاع اللبنانية أن الدبلوماسيين الأجانب قدموا تعازي بلادهم في ضحايا إنفجار مرفأ بيروت، بمناسبة حلول الذكرى الأولى للانفجار.

ووقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت في 4 أغسطس/ آب 2020، تسبب في سقوط نحو 200 قتيل وإصابة الآلاف إضافة إلى تدمير أحياء محيطة بالمرفأ.