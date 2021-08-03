الرئيس العراقي: نحو 2700 إيزيديا لا يزالون مختطفين حتى الان

دبي - محمود عبدالرازق - وكتب برهم صالح في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "الإبادة الجماعية للإيزيديين جرح كل الوطن وجريمة نكراء لا تغتفر، والاقتصاص من مرتكبيها حق لن يسقط".

وأضاف: "واجبنا إنصاف الضحايا وتعويضهم، وأمامنا استحقاقات ملحة في إعادة النازحين وإعمار سنجار وإبعادها عن التجاذبات، والكشف عن مصير نحو 2700 إيزيدي مختطف حتى الآن، مهمة لا تقبل التهاون".

هذا وكشف مسؤول إعلام مكتب إنقاذ المختطفات والمختطفين الإيزيديين في إقليم كردستان، في شهر مايو/ أيار الماضي، في تصريح خاص لمراسلتنا، أن عدد الناجين، والناجيات حتى التاريخ المذكور، قد بلغ 3451 ناجية وناجيا، من قبضة "داعش" (التنظيم الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، أما الباقين فعددهم 2966 شخصا، منوها إلى أن عدد المختطفين والمختطفات الكلي منذ يوم الإبادة هو 6417 شخصا، أغلبهم من النساء والأطفال.