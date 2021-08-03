التموين المصرية تعلق على توجيه السيسي القاضي برفع سعر رغيف الخبز

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المصيلحي في تصريحات لـصحيفة "الوطن" المصرية إن الأمر سيتم دراسته بصورة فورية وعرضه على مجلس الوزراء المصري.

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وتابع مؤكدا أن الدولة تعمل على إعادة صياغة فاتورة الدعم، بحيث يشمل كافة الجوانب.

ولفت وزير التموين المصري، الدكتور علي المصيلحي، إلى أن "التغذية المدرسية للطلاب بنحو 7 أو 8 مليارات هو أمر حتمي، وبناءا على هذا فإن عملية إعادة صياغة فاتورة الدعم أمر ضروري".

وقال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إنه قد حان الوقت لزيادة سعر رغيف الخبز المدعوم.

وتابع الرئيس أنه يجب أن يتوقف بيع الرغيف بـ5 قروش، وأن الوقت قد حان لزيادة السعر، حسب بوابة الأهرام المصرية.

وأشار السيسي إلى أن ثمن 20 رغيفا يساوي سيجارة "هذا أمر يجب أن يتوقف".

وتابع السيسي "أنا اللي هشيل مسؤولية زيادة ثمن رغيف الخبز.. مش الدكتور مدبولي".

وأوضح "محدش يقولي سعر الرغيف متقربش منه.. لأ هقرب منه".

وأكد السيسي أن تسعير الرغيف المعمول به منذ عقود حان الوقت لتغييره "لمواكبة سياسات الدولة".

وأوضح السيسي أن الوجبات المدرسية تكلف 8 مليارات جنيه سنويا، وتتحملها الدولة من ميزانيتها.

وجاءت تصريحات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، على هامش افتتاحه المدينة الصناعية الغذائية بمحافظة المنوفية.