شكرا لقرائتكم خبر عن بـ48.2 درجة مئوية.. الدمام تتصدر المدن الأعلى حرارة في المملكة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، عن مدن المملكة التي سجلت أعلى درجة حرارة، موضحاً أن الدمام سجلت درجة حرارة 48.2 مئوية.

وجاء ترتيب المدن من حيث درجة الحرارة كالتالي:

– الدمام 48.2.

– الأحساء 48 .

– القيصومه 45.4.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة)، ورياح نشطة على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية تمتد حتى منطقة نجران وأجزاء من منطقة الرياض .