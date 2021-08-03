مجلس النواب الليبي يصدر بيانا بعد مزاعم وفاة رئيسه عقيلة صالح بحادث سير

دبي - محمود عبدالرازق - وأكد المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، أن الأخبار المنتشرة عبر وسائل الإعلام العربية ومنصات التواصل الاجتماعي حول وفاة القيادي الليبي عقيلة صالح عارية عن الصحة ولا أساس لها، مطالبا الجميع بأخذ المعلومات من مصادرها.

وانتشر خبر وفاة عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي خلال الساعات الماضية عبر منصات التواصل الاجتماعي في ليبيا، ما أثار تساؤلا كبيرا بين المواطنين في ليبيا للتأكد من تلك الأنباء المنتشرة بشكل واسع في ليبيا.

يذكر أن عقيلة صالح انتخب كأول رئيس لمجلس النواب الليبي بعد ثورة 17 فبراير/ شباط 2011.