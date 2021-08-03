شكرا لقرائتكم خبر عن سفير بغداد بمصر يبحث مع رئيسة اتحاد المستثمرات العرب فرص إعادة إعمار العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى السفير د. أحمد نايف الدليمي، سفير جمهورية العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، بمكتبه اليوم الثلاثاء، د. هدى يسي، رئيسة اتحاد المستثمرات العرب والوفد المرافق لها، حيث تم التباحث عن الفرص الاستثمارية بالعراق وخاصة إعادة إعمار العراق في المناطق المحررة من تنظيم داعش الإرهابي.

وعرض السفير الدليمي - بحسب بيان صحفى صادر عن سفارة العراق فى مصر - الفرص الاستثمارية وخاصة في مجال البناء للدكتورة هدى يسي، التي ستقوم بدورها بعرض هذه الفرص للمستثمرين العرب، خاصة أن العراق بلد واعد وفيه إمكانيات هائلة.

وأشار بهذا الصدد، إلى أن العراق يرغب بوجود شركات مصرية وعربية لإعادة أعمار العراق، موضحاً أن هناك العديد من الشركات المصرية تعمل بالعراق وهي في تزايد مستمر، مُستعرضاً حجم العلاقات التأريخية والاجتماعية بين العراق ومصر، متمنياً تطور هذه العلاقات الى الأفضل والأحسن.

من جانبها أكدت د. هدى يسي ضرورة مشاركة الشركات المصرية والعربية في إعادة إعمار العراق، وأنها ستبذل قصارى جهدها من أجل تحقيق هذا الهدف، الذي سبق وأشارت إليه في جميع المناسبات الرسمية.