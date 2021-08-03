شرط شهادة فحص كورونا.. الإمارات تعلن استثناء فئات جديدة من المسافرين من بعض الدول

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للطيران المدنى والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الإماراتية، استثناء فئات جديدة من المسافرين من بعض الدول التى تم منع القدوم منها والتى تشمل كلا من الهند وباكستان وسيريلانكا والنيبال ونيجيريا وأوغندا وذلك اعتبارا من 5 أغسطس 2021.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الثلاثاء، بأن هذه الفئات شملت أصحاب الإقامات السارية والذين تلقوا جرعات التطعيم الكاملة في دولة الإمارات ومضى 14 يوما على تلقي الجرعة الثانية ولديهم شهادات تطعيم معتمدة من الجهات الرسمية بالإمارات، إضافة إلى ذلك سيتم استثناء الكوادر الطبية العاملة في الدولة ويشمل الأطباء والممرضين والفنيين من المطعمين وغير المطعمين والعاملين في القطاع التعليمي في الدولة من الذين يقومون بالتدريس في الجامعات والكليات والمدارس والمعاهد من الفئات المطعمة وغير المطعمة.

وأشارت أنه سيتم استثناء الطلاب الدارسين بالإمارات والحالات الإنسانية من حاملي الإقامة السارية والعاملين في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وحالات استكمال العلاج في الإمارات سواء كانوا مطعمين أو غير مطعمين.

وأوضحت أنه سيتم إلزام الفئات المستثناة بتقديم فحص مخبري /PCR/ مسبق خلال 48 ساعة من موعد المغادرة على أن تكون الفحوصات من مختبرات معتمدة وتحمل QR Code وإجراء فحص مخبري سريع قبل الصعود إلى الطائرة بالإضافة إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لاستقبال القادمين ومنها الحجر الصحي وفحوصات PCR عند الوصول وبعده بالإضافة للمتابعة والمراقبة الصحية للقادمين.

وكان قد تم مسبقا استثناء الوفود الرسمية ورجال الأعمال بشرط الحصول على الموافقة المسبقة وكذلك أصحاب الإقامة الذهبية والفضية، إضافة إلى استثناء أصحاب الوظائف الحيوية حسب تصنيف الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وأطقم الطائرات الأجنبية بشرط الحصول على نتيجة فحص مخبري سلبي لكوفيد-19 خلال 48 ساعة من المغادرة وعند الوصول والالتزام بالحجر الصحي لحين المغادرة.