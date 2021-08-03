الأمم المتحدة تعلن فشل التوصل لاتفاق بشأن مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات الليبية

القاهرة - سامية سيد - أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا فشل لجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسى الليبى فى التوصل إلى اتفاق بشأن مقترح توفيقى بخصوص "مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات " .

وأوضح بيان للبعثة -عقب اختتام لجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي لمداولاتها بشأن مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات، وذلك في اجتماعها الافتراضي الرابع والأخير ، حسبما أفادت وكالة الأنباء الليبية ،اليوم /الثلاثاء/ - أن الهدف من اجتماعات لجنة التوافقات كان التوصل إلى اتفاق بشأن مقترح توفيقي واحد أو أكثر، بناء على مقترح اللجنة القانونية، لقاعدة دستورية للانتخابات الوطنية المقبلة في 24 ديسمبر المقبل، مضيفا أنه كان قد طُرح على اللجنة أربعة مقترحات كاملة قُدمت ضمن المواعيد النهائية التي حددها أعضاء اللجنة .

وأشار أن أعضاء اللجنة أقروا بأن جميع إمكانيات التوصل إلى حل وسط بشأن مقترح واحد قد استنفدت، موضحا أنه طلبوا من البعثة إحالة المقترحات الأربعة إلى الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي الليبي للنظر فيها واتخاذ قرار بشأنها.

وأعربت البعثة عن توقعها وتطلعها في أن يخرج الاجتماع المقبل للجلسة العامة للملتقى بمقترح للقاعدة الدستورية للتمكين من إجراء انتخابات وطنية في 24 ديسمبر على النحو الذي حددته خارطة الطريق التي أقرها الملتقى ودعا إليه قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2570 لسنة 2021 .