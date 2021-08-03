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رئاسة لبنان تنفى شائعات ضبط سيارة مفخخة قرب قصر الرئاسة

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القاهرة - سامية سيد - نفى قصر الرئاسة بلبنان الشائعات التى تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن ضبط سيارة مفخخة قرب القصر فى بعبدا، وفق ما أكده القصر الرئاسى منذ قليل.

 

وأوضح مصدر أمنى مسئول فى بيروت، أن دورية من لواء الحرس الجمهورى كانت في مهمة روتينية، اشتبهت بسيارة متوقفة على الطريق المؤدية إلى قصر بعبدا، بشكل يثير الشك، فتم قطع الطريق وتفتيش السيارة والتدقيق في مستنداتها فتبين أنها مسروقة، فتم تسليمها إلى قوى الأمن الداخلي لاستكمال الإجراءات المناسبة، ونفى المصدر أن تكون السيارة مفخخة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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