شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة لبنان تنفى شائعات ضبط سيارة مفخخة قرب قصر الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى قصر الرئاسة بلبنان الشائعات التى تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن ضبط سيارة مفخخة قرب القصر فى بعبدا، وفق ما أكده القصر الرئاسى منذ قليل.

وأوضح مصدر أمنى مسئول فى بيروت، أن دورية من لواء الحرس الجمهورى كانت في مهمة روتينية، اشتبهت بسيارة متوقفة على الطريق المؤدية إلى قصر بعبدا، بشكل يثير الشك، فتم قطع الطريق وتفتيش السيارة والتدقيق في مستنداتها فتبين أنها مسروقة، فتم تسليمها إلى قوى الأمن الداخلي لاستكمال الإجراءات المناسبة، ونفى المصدر أن تكون السيارة مفخخة.