شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى ينهى مهام قائد الدرك الوطنى ويعين علي ولحاج خلفا له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى الرئيس الجزائرى، عبد المجيد تبون، مهام اللواء نور الدين قواسمية، بصفته قائدا للدرك الوطني.

وعين الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، العميد علي ولحاج، قائدا للدرك الوطني، خلفا للواء نور الدين قواسمية.

وأشرف الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائرى، اليوم الثلاثاء، على تنصيب العميد علي ولحاج، قائدا جديدا للدرك الوطني.

تجدر الإشارة إلى إن العميد علي ولحاج، تم تنصيبه سنة 2015 قائدا جهويا للدرك الوطني بالقيادة الجهوية الثالثة، ببشار.

كما تم تعيينه، سنة 2020، رئيسا لأركان قيادة الدرك الوطني. كما تم تعيين، العميد سيد أحمد بورمانة، قائدا لأركان الدرك الوطني.

وشغل العميد بورمانة، منصب مدير معهد، علم الإجرام، والأدلة الجنائية.

وجرت مراسم التنصيب، بقيادة الدرك الوطني، بالشراقة، تحت إشراق رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة.