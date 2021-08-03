شكرا لقرائتكم خبر عن "الرمز".. نصب تذكارى مصنوع من حطام انفجار مرفأ بيروت بذكرى الكارثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كُشف النقاب، عن نصب تذكاري ضخم مصنوع من حطام الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت الصيف الماضي، فيما أثار مشاعر متباينة بين تأييد البعض ورفض آخرين يعتقدون أنه يتعين تحقيق العدالة قبل إقامة النصب التذكارية.

وحسب موقع سبوتنيك، ابتكر العمل الفني الذي يحمل اسم "الرمز" المهندس المعماري اللبناني نديم كرم المقيم في بيروت والذي يقول إن "الدافع وراء إقامة النصب هو الرغبة في إبداء الاهتمام وتقديم لفتة طيبة لعائلات الضحايا".

وقال كرم "لدينا عمل عملاق مصنوع من رماد المدينة وجروحها وجروح الناس التي لم تلتئم"، مضيفا أنه يأمل في أن يلقى العمل استحسان الأسر التي فقدت أحبتها في الانفجار.