شكرا لقرائتكم خبر عن ميشال عون يوجه رسالة إلى اللبنانيين اليوم بمناسبة ذكرى تفجير مرفأ بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوجه رئيس لبنان العماد ميشال عون، في الثامنة مساء اليوم، رسالة إلى اللبنانيين عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة لمناسبة الذكرى الأولى لتفجير مرفأ بيروت التى توافق غدا الرابع من أغسطس. وفق الوكالة الوطنية لإعلام لبنان.

وعلى صعيد متصل قد علق رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، سعد الحريرى بمناسبة ذكرى انفجار مرفأ بيروت التى تحل غدا، قائلا "إنه لا حقيقة من دون تحقيق دولي أو رفع الحصانات"، مشيرا إلى أنه "بعد سنة على الانفجار مازالت هناك بصمة سوداء لحالات الضياع والإنكار والتسيب والإهمال في مؤسسات الدولة السياسية والقضائية والإدارية والعسكرية".

ولفت الحريري في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمى بـ"تويتر"، إلى أن "البركان الذي عصف ببيروت وأهلها وأحيائها، ليس منصة للمزايدات والاستثمار السياسي في أحزان المواطنين المنكوبين، واتخاذها ممراً لتسجيل المواقف وإغراق المسار القضائي بتوجيهات شعبوية لتهريب الحقيقة".

وأضاف: "هذا يوم لتحرير العدالة من المبارزات السياسية والمحاكمات الإعلامية، وليس يوماً لإطلاق الحملات الانتخابية ورشوة الرأي العام اللبناني".