شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: هناك نقص مقلق فى الشفافية فى تحقيقات انفجار مرفأ بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مارتا هورتادو المتحدثة باسم المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء، بجنيف أن هناك نقصا فى الشفافية، فيما يتعلق والتحقيقات الخاصة بانفجار مرفأ بيروت اللبنانى التى خلفت أكثر من 200 قتيل وأكثر من ستة آلاف جريح، وذلك برغم مرور 12 شهراً يناضل فيها الضحايا واحبائهم من اجل العدالة والحقيقة .