شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: هناك نقص مقلق فى الشفافية فى تحقيقات انفجار مرفأ بيروت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قالت مارتا هورتادو المتحدثة باسم المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء، بجنيف أن هناك نقصا فى الشفافية، فيما يتعلق والتحقيقات الخاصة بانفجار مرفأ بيروت اللبنانى التى خلفت أكثر من 200 قتيل وأكثر من ستة آلاف جريح، وذلك برغم مرور 12 شهراً يناضل فيها الضحايا واحبائهم من اجل العدالة والحقيقة .
وأضافت هورتادو أن المفوضة السامية ميشيل باشليه تطالب بان تضمن الحكومة اللبنانية، إجراء تحقيق شفاف وفعال وشامل ونزيه فيما حدث في أغسطس الماضي ومحاسبة المسؤولين ،كما تدعو السلطات إلى دعم حق الضحايا فى الإنصاف والتعويضات الفعالة .