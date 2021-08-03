شكرا لقرائتكم خبر عن حرس السواحل الليبية ينقذ 68 مهاجرا من جنسيات مختلفة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تمكنت قوات حرس السواحل الليبى من إنقاذ 68 مهاجرا من عدة جنسيات، كانوا فى طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطى.
وقال الناطق باسم رئاسة أركان القوات البحرية الليبية - في تصريح أوردته بوابة الوسط، اليوم الثلاثاء، إن زورق الدورية التابع لحرس السواحل الليبية تحرك إلى مكان الحادث؛ استجابة لنداء استغاثة، موضحا أنه فور إتمام عملية الإنقاذ جرى إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية، ثم نقلهم جميعا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، الذي سيتولى رعايتهم، وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم.