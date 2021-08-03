حرس السواحل الليبية ينقذ 68 مهاجرا من جنسيات مختلفة

القاهرة - سامية سيد - تمكنت قوات حرس السواحل الليبى من إنقاذ 68 مهاجرا من عدة جنسيات، كانوا فى طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطى.

وقال الناطق باسم رئاسة أركان القوات البحرية الليبية - في تصريح أوردته بوابة الوسط، اليوم الثلاثاء، إن زورق الدورية التابع لحرس السواحل الليبية تحرك إلى مكان الحادث؛ استجابة لنداء استغاثة، موضحا أنه فور إتمام عملية الإنقاذ جرى إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية، ثم نقلهم جميعا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، الذي سيتولى رعايتهم، وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم.