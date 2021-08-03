شكرا لقرائتكم خبر عن عمار الحكيم يشدد للسفير البريطاني في بغداد على أهمية الانتخابات العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل عمار الحكيم رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية في العراق، اليوم الثلاثاء، السفير البريطاني في بغداد مارك برايسون، وتبادل الجانبان وجهات النظر حول آخر التطورات في العراق والمنطقة، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين بغداد ولندن بما يحقق مصالح البلدين.

وشدد الحكيم – بحسب بيان صحفى صادر عن مكتبه - على أهمية الانتخابات القادمة ومفصليتها وقدرتها على إحداث التوازن والتغيير المنشود إذا تحققت شروط الاختيار السليم والمشاركة الفاعلة وتوفر الأمن الانتخابي.

وعبر عمار الحكيم، عن سعادته بدعم المجتمع الدولي والمملكة المتحدة لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد في العاشر من أكتوبر من هذا العام.