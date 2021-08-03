الاستخبارات العراقية تطيح بشبكة إرهابية كبيرة فى الأنبار غربى البلاد

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الثلاثاء، الإطاحة بشبكة إرهابية كبيرة كانت تخطط لاستهداف المواطنين فى محافظة الأنبار غربى البلاد.

وذكرت وكالة الاستخبارات - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، اليوم الثلاثاء، أنه "بعد متابعة دقيقة وتعقب أمني واستخباري نجحت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من الإيقاع بخلية إرهابية في الأنبار كانت تروم تنفيذ هجمات في الأماكن العامة والمزدحمة لاستهداف المواطنين خلال عيد الأضحى الماضي".

ولفت البيان إلى أن "التحقيقات الأولية كشفت عن تنفيذ أعضاء الخلية عمليات إرهابية لاستهداف دوريات للجيش والحشد الشعبي عام 2018 بعبوات ناسفة ومحاولاتهم تنفيذ هجمات كبيرة خلال أيام عيد ألأضحي بما يعرف بـ(غزوة العيد)".

وأشارت وكالة الاستخبارات إلى أنه تم إحالة أعضاء الخلية إلى الجهات المختصة الاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

