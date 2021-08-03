حرائق الغابات تتجدد فى لبنان والدفاع المدنى يحذر من ارتفاع درجات الحرارة

القاهرة - سامية سيد - اندلع حريق هائل بالغابات الشجرية فى وداى جهنم بمنطقة عكار شمالى لبنان لتجدد المخاطر التى واجهتها المنطقة قبل السيطرة على حرائق غابات القبيات فى ذات المنطقة والتي استمرت جهود إطفائها لـ 3 أيام متواصلة على يد وحدات من الجيش اللبناني وطوافات القوات الجوية وعناصر الدفاع المدنى إلى جانب طوافات خارجية.

وأعلنت مديرية الدفاع المدني اللبنانية اليوم أن أفرادها بمؤازرة من وحدات الجيش المنتشرة بالمنطقة وبمشاركة طوافة من القوات الجوية يحاولون السيطرة على حريق ضخم نشب في الأعشاب والأشجار الحرجية في وادي جهنم بعكار.

ويشارك في جهود الإطفاء متطوعون من مؤسسات المجتمع المدني وعدد من المواطنين، وخصوصا أن فرق الإطفاء تواجه صعوبة بالغة في السيطرة على النيران نتيجة كثافة الدخان والرياح وارتفاع درجات الحرارة.

على صعيد متصل، حذرت مديرية الدفاع المدني من احتمالية اشتعال النيران في عدد من الغابات اليوم بمناطق مختلفة من عكار وجبل لبنان بسبب ارتفاع درجات الحرارة اليوم، داعية المواطنين إلى توخي الحذر.