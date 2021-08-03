شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل أكثر من 200 عنصر من حركة الشباب الصومالية فى عملية للجيش بمحافظة مدغ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الأنباء الصومالة، عن مقتل أكثر من 200 عنصرا من حركة الشباب المتطرفة في الصومال خلال عملية أمنية يقوم بها الجيش في محافظة مدغ.

كما عرض الجيش الوطني، اليوم الثلاثاء، قيادي مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة والمسؤول عن اختطاف عمال الإغاثة الأجانب العاملين في البلاد ،في مدينة عمارا بمحافظة مدغ.

وكان الجيش الوطني بقيادة اللواء صادق جون قد اعتقل القيادي المدعو جبريل سعيد علي ،مساء أمس الإثنين في عملية عسكرية بمدينة عمارا .

وقال القيادي جبريل إنه سبق له أن اختطف صحفيين من فرنسا وألمانيا تم إطلاق سراحهم مقابل فدية ، بالإضافة إلى خطف أجانب آخرين من البلاد محتجزين لديه.