أمير الكويت يتسلم رسالة من رئيس وزراء العراق لحضور مؤتمر دول الجوار العراقى

القاهرة - سامية سيد - تسلم أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح اليوم الثلاثاء، رسالة خطية من رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن وزير التخطيط العراقى خالد بتال النجم وصل اليوم إلى دولة الكويت فى زيارة رسمية لتسليم رسالة خطية من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمى، إلى أمير دولة الكويت تتضمن دعوة الأمير إلى حضور مؤتمر دول الجوار العراقي الذي سيعقد في بغداد قبل نهاية شهر أغسطس الجارى، بمشاركة أوروبية عالية المستوى.

وأشارت الوكالة إلى أن الزيارة ستتضمن أيضا إجراء عدد من اللقاءات الثنائية مع المسؤولين الكويتيين؛ لبحث ومناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.