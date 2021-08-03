سمو أمير تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس : استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، في اللقاء الأسبوعي أمس, رؤساء المحاكم والمواطنين, ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك في القصر الحكومي بتبوك.

وفي بداية الاستقبال رحب سموه بالجميع، مشيداً بما شاهده خلال زيارته مؤخراً لمحافظات ضباء والوجه وأملج من تطور كبير في شتى المجالات التنموية وكذلك النظرة التفاؤلية التي شاهدها سموه على محيا الشباب والشابات بالمستقبل، مشيراً إلى ما ستوفره مشروعات رؤية 2030 التي أقرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ويشرف عليها سمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من خلال مشاريع نيوم والبحر الأحمر وأمالا بالمنطقة من فرص وظيفية وتدريبية المقصود منها والأساس هو الإنسان السعودي ليس في منطقة تبوك فقط بل يستفيد منها جميع أبناء وبنات المملكة.

وأكد سمو أمير منطقة تبوك حرص القيادة الرشيدة على مصلحة المواطن وما يعود عليه وعلى الوطن بالنفع والفائدة، منوهاً بالحراك السياحي الذي تشهده محافظات المنطقة الساحلية من حيث زيادة أعداد الفنادق والشقق والأماكن السياحية.

وفي ختام اللقاء سأل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، الله – سبحانه وتعالى – أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – .

بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه .

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.