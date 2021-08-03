فيروس كورونا يهدد بفرض الطوارئ في اليابان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

دعا رئيس الجمعية الطبية اليابانية، الثلاثاء، إلى فرض حالة الطوارئ في أنحاء البلاد لاحتواء زيادة في إصابات كوفيد-19 بالعاصمة طوكيو.



ويأتي ذلك مع تنامي مخاوف من إنهاك نظام الرعاية الصحية في طوكيو التي تستضيف دورة الألعاب الأولمبية وغيرها من المناطق، بحسب وكالة كيودو للأنباء.

أطلق توشيو ناكاجاوا رئيس الجمعية الطبية اليابانية هذه الدعوة بعد إعلان رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا أن مرضى كوفيد-19 من أصحاب الحالات الخطيرة والمهددين بأن يصبحوا كذلك هم فقط من سيدخلون المستشفيات للعلاج، بينما سيتم عزل الباقين في المنازل.

ويمثل ذلك تغيرا في السياسة يخشى البعض أن يتسبب في زيادة الوفيات.

وشهدت اليابان زيادة حادة في الإصابات. وسجلت طوكيو 4058 إصابة جديدة يوم السبت وهو ما يمثل زيادة قياسية. ورصدت اليوم الثلاثاء 3709 إصابة.

وقال سوجا ومنظمو دورة الألعاب الأولمبية إنه لا توجد صلة بين الأولمبياد المقامة بين 23 يوليو/ تموز و8 أغسطس/ آب والزيادة الحادة في الإصابات.