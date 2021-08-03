أول رد من لطيفة بعد أغنيتها الجديدة التي أثارت جدلا واسعا في تونس

دبي - محمود عبدالرازق - واختلفت آراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فهناك من أشاد بالأغنية واعتبرها وطنية وامتدح لطيفة لحماستها ومبادرتها، فيما انتقد آخرون الفنانة التونسية على هذه الأغنية انتقاداً لاذعاً.

وقد تمّ حذف الأغنية من الصفحة الرسمية للتلفزيون التونسي بعد مدة وجيزة من نشرها وذلك إثر حملة الانتقادات الواسعة للأغنية، فما ردت لطيفة على منتقديها وكتبت على موقعها في الفيسبوك تقول: :"أوقّع وبقوّة .. نعم يحيا الشّعب التونسي".

وأضافت: "عندما قرّرت أن أتفاعل مع المآسي التي يعيشها بنات وأبناء بلدي الحبيب تونس لم أكن أنتظر نيل شهادة في النضال من أيّ كان وخصوصا أولئك الذيناحترفوا توزيع صكوك الغفران والنضال، تونس تحتاج من يقف معها في ظرف عصيب يحتاج إلى الفعل وليس إلى الكلام. وهذه المرحلة هي مرحلة الفاعلين وأنا منهم. تونس وصلت إلى مرحلة خطيرة من التأزّم والتعفّن لأنّ محترفي النضال أطبقوا على أنفاسها وعبثوا بقيمها وبتراثها وبتاريخها".

وتابعت: "تونس تحتاج كلّ بناتها وأبنائها وأنا منهم لبّيت وألبّي واجبا وطنيا ولا أنتظر جزاء ولا شكورا من دكاكين النضال. لطيفة فخورة بإنتمائها إلى تونس ولن تثنيها مواقف بعض من في نفوسهم مرض عن مواصلة فعلها الإيجابي تجاه الوطن . لتحيا تونس الخضراء وليحيا شعبها الأبيّ ونخبتها النيّرة وليسقط الحاقدون على الوطن".

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد اتخذ الأسبوع الماضي عدة قرارات، تضمنت إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد عمل البرلمان، إضافة لإقالة كل من وزيري الدفاع والداخلية، متبعا تلك القرارات بفرض حالة الطوارىء، التي تضمنت حظرا للتجوال بشتى أنحاء البلاد.

فيما أكد رئيس البرلماني التونسي راشد الغنوشي، أن "أفعال رئيس البلاد قيس سعيد غير دستورية، وتهدد الديمقراطية"، واصفا إياها بأنها "انقلاب على الإصلاحات الديمقراطية".